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Роман Сафиуллин потерпел поражение от Зверева в финале турнира в Чэнду

Россиянин выиграл первый сет у соперника, но затем упустил победу.
Роман Сафиуллин потерпел поражение от Зверева в финале турнира в Чэнду
26 сентября 2023 17:44
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ChengduOpen

Российский теннисиcт Роман Сафиуллин не смог стать победителем турнира категории ATP-250, который проходил в Чэнду (Китай).

В финальном матче 26-летний спортсмен уступил представителю Германии Александру Звереву со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа и 58 минут.

Роман подал восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

На счету победителя десять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из десяти.

Зверев записал на свой счёт 23-ю победу на турнирах категории ATP.

источник: «Советский спорт»
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