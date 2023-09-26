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Веснина оценила победу Карена Хачанова на турнире в Чжухае

В финале россиянин одолел японского атлета Йосихито Нисиоку.
26 сентября 2023 17:55
автор: Глеб Шевяков

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина высказалась по поводу того, что российский теннисист Карен Хачанов стал победителем турнира категории ATP-250, который проходил в Чжухае (Китай).

В финальном матче 27-летний атлет обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 7:6 (7:2), 6:1.

«Я очень рада за Карена. Это долгожданный титул. Тем более, у него была очень серьезная травма, которая выбила его из игры практически на полгода. Поэтому, ему было важно восстановиться и найти свою игру, и ему это очень быстро удалось. Потому что всего лишь на третьем турнире он уже выиграл титул, первый за 5 лет. Это очень здорово. У него есть все для того, чтобы снова выигрывать. Ведь он умеет побеждать, он знает, как побеждать!» — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

Хачанов выиграл пятый турнир категории ATP в своей карьере.

источник: «Спорт-Экспресс»
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