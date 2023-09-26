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Карен Хачанов посвятил победу на турнире в Чжухае своей семье

В финале соревнований россиянин оказался сильнее японского теннисиста Йосихито Нисиоки.
26 сентября 2023 19:35
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свою победу на турнире категории ATP-250, который проходил в Чжухае (Китай), и заявил, что посвящает эту награду своим родным.

В финальном матче 27-летний спортсмен обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 7:6 (7:2), 6:1.

«Когда я играю против Нисиоки, мне приходится много бегать. Левый, правый, левый, правый. Как в настольном теннисе. Я возвращаюсь после травмы. Приезжая сюда, надеялся получить игровую практику. Очень хотел вернуться и выиграть титул после нескольких лет, особенно здесь, в Китае. Это очень приятно. Посвящаю победу моей семье», — приводит слова Хачанова Tennis.com.

Хачанов стал победителем турнира ATP впервые с 2018 года. Ранее он прошёл длительное восстановление от стрессового перелома, который получил по ходу Открытого чемпионата Франции-2023.

источник: Tennis.com
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