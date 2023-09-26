«Мы проделали длинный путь - от «Фьючерсов» до топ-50». Сафиуллин трогательно обратился к жене

Российский теннисист Роман Сафиуллин обратился к супруге Людмиле после финала турнира в Чэнду. 26-летний представитель РФ уступил в решающем матче немцу Александру Звереве – 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 3:6.

«Хочу сказать спасибо своей жене. Мы проделали длинный путь - от «Фьючерсов» до финала ATP и Топ-50. Большое спасибо за твою поддержку. Я очень тебя люблю», - цитирует Сафиуллина The Tennis Letter.

Добавим, что Роман впервые добрался до финала турнира под эгидой АТР. При этом в июле Сафиуллин сумел дойти до четвертьфинала Уимблдона, поочерёдно выбив Роберто Баутиста-Агута, Корентена Муте, Гидо Пелью, Дениса Шаповалова. В Лондоне россиянин оступился лишь в матче с Янником Синнером.