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Александрова победила Самсонову и вышла в четвертьфинал турнира в Токио

Россиянки провели на корте один час и 18 минут.
27 сентября 2023 08:06
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в матче второго круга на турнире в японском Токио.

Встреча завершилась победой 21-й ракетки мира со счетом 6:4, 6:2.

Екатерина совершила семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнта.

Людмила дважды подала навылет, сделала семь двойных ошибок и реализовала один из пяти брейк-пойнтов.

В следующем раунде Александрова сразится с сильнейшей в матче между россиянкой Анастасия Павлюченкова и представительницей Чехии Линдой Носковой.

источник: «Советский спорт»
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