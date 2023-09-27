Александрова победила Самсонову и вышла в четвертьфинал турнира в Токио

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в матче второго круга на турнире в японском Токио.

Встреча завершилась победой 21-й ракетки мира со счетом 6:4, 6:2.

Екатерина совершила семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнта.

Людмила дважды подала навылет, сделала семь двойных ошибок и реализовала один из пяти брейк-пойнтов.

В следующем раунде Александрова сразится с сильнейшей в матче между россиянкой Анастасия Павлюченкова и представительницей Чехии Линдой Носковой.