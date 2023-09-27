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Кудерметова обыграла американку Дей во втором круге в Токио

27 сентября 2023 09:30
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила американку Кейлу Дей в матче второго круга на турнире в Токио.

Встреча, которая продолжалась 1 час минут, завершилась со счётом 6:3, 6:3.

У Вероники не было эйсов и двойных ошибок. Россиянка реализовала три из четырёх брейк-пойнтов. На счету Дей две подачи навылет, одна двойная ошибка. Американка не смогла реализовать единственный брейк-пойнт.

В четвертьфинале турнира с призовым фондом более 259 тысяч долларов Кудерметова встретится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) - Маи Хонтама (Япония).

источник: «Советский спорт»
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