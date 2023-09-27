Сафиуллин поднялся на 11 позиций в чемпионской гонке ATP

Опубликован обновлённый рейтинг чемпионской гонки ATP.
Отметим, что в топ-10 произошло лишь одно изменение. Немецкий теннисист поднялся на седьмую строчку рейтинга. Он сместил на 8-ю позицию датчанина Хольгера Руне.
Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся на 11 позиций. Теперь он занимает 41-е место.
Чемпионская гонка ATP
1. Новaк Джокович (Сербия) — 8945 очков.
2. Карлос Алькaрас (Испания) — 8175.
3. Дaниил Медведев (Россия) — 6590.
4. Янник Синнeр (Италия) — 4365.
5. Андрeй Рублёв (Россия) — 3640.
6. Стефанос Циципaс (Греция) — 3570.
7. Алексaндр Зверев (Германия) — 3270.
8. Хольгер Рунe (Дания) — 3055.
9. Тэйлoр Фритц (США) — 3010.
10. Каспeр Рууд (Норвегия) — 2625…
14. Карен Хaчанов (Россия) — 2160…
41. Роман Сaфиуллин (Россия) — 942…
44. Аслан Кaрацев (Россия) — 883...
74. Алексaндр Шевченко (Россия) — 665…
96. Пaвел Котов (Россия) — 549.