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Сафиуллин поднялся на 11 позиций в чемпионской гонке ATP

В сотне лучших находятся семь россиян.
27 сентября 2023 10:20
автор: Александр Поволоцкий

Опубликован обновлённый рейтинг чемпионской гонки ATP.

Отметим, что в топ-10 произошло лишь одно изменение. Немецкий теннисист поднялся на седьмую строчку рейтинга. Он сместил на 8-ю позицию датчанина Хольгера Руне.

Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся на 11 позиций. Теперь он занимает 41-е место.

Чемпионская гонка ATP

1. Новaк Джокович (Сербия) — 8945 очков.

2. Карлос Алькaрас (Испания) — 8175.

3. Дaниил Медведев (Россия) — 6590.

4. Янник Синнeр (Италия) — 4365.

5. Андрeй Рублёв (Россия) — 3640.

6. Стефанос Циципaс (Греция) — 3570.

7. Алексaндр Зверев (Германия) — 3270.

8. Хольгер Рунe (Дания) — 3055.

9. Тэйлoр Фритц (США) — 3010.

10. Каспeр Рууд (Норвегия) — 2625…

14. Карен Хaчанов (Россия) — 2160…

41. Роман Сaфиуллин (Россия) — 942…

44. Аслан Кaрацев (Россия) — 883...

74. Алексaндр Шевченко (Россия) — 665…

96. Пaвел Котов (Россия) — 549.

источник: ATP
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