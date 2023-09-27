Савиных не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Нинбо, уступив Подороске

Российская теннисистка Валерия Савиных уступила представительнице Аргентине Наде Подороске во втором круге турнира в Нинбо.

Игра завершился со счетом 6:4, 0:6, 2:6 в пользу южноамериканской спортсменки, занимающей 87-е место в рейтинге WTA.

Валерия один раз подала навылет, три раза допустила двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12.

На счету Подороски один эйс, семь двойных и восемь реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале турнира Надя сыграет с победительницей встречи между Сораной Кирстя (Румыния) и Катержиной Синяковой (Чехия).