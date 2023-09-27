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Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо, обыграв Рахимову

Обе спортсменки располагаются в первой сотне рейтинга WTA.
27 сентября 2023 14:11
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо.

Отметим, что во втором раунде 19-летняя спортсменка победила свою соотечественницу Камиллу Рахимову в двух сетах — 6:3, 6:2. Игра продолжалась 1 час и 10 минут.

Диана, занимающая 85-ю позицию в рейтинге WTA, сделала один эйс и две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Камилла (77-я ракетка мира) совершила две двойных, а также реализовала два брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале Шнайдер сыграет против Петры Квитовой из Чехии.

источник: «Советский спорт»
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