Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо, обыграв Рахимову

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо.

Отметим, что во втором раунде 19-летняя спортсменка победила свою соотечественницу Камиллу Рахимову в двух сетах — 6:3, 6:2. Игра продолжалась 1 час и 10 минут.

Диана, занимающая 85-ю позицию в рейтинге WTA, сделала один эйс и две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Камилла (77-я ракетка мира) совершила две двойных, а также реализовала два брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале Шнайдер сыграет против Петры Квитовой из Чехии.