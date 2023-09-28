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Мария Шарапова призналась, что болеет за Янника Синнера

Итальянец является седьмой ракеткой мира.
28 сентября 2023 09:20
автор: Виталий Овсянников

Одна из лучших теннисисток в истории России Мария Шарапова заявила, что среди всех молодых игроков ей больше всего нравится итальянец Янник Синнер.

«Знаете, последний тренер в моей карьере несколько лет сотрудничал с Синнером, так что мне довелось сыграть с ним несколько раз. Я всегда за него болею. Мне просто нравится его скромный подход к спорту», - заявила Шарапова в интервью Sportskeeda.

На текущий момент Янник Синнер является седьмой ракеткой мира. На его счету восемь побед в турнирах ATP.

Мария Шарапова является обладательницей карьерного «Большого шлема». В феврале 2020 года она объявила об окончании профессиональной карьеры. На её счету 36 побед в турнирах WTA.

источник: Sportskeeda
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