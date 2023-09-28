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Касаткина победила Папамихаил во втором круге турнира WTA в Токио

28 сентября 2023 09:40
автор: Виталий Стопин

28 сентября в матче второго круга турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) российская теннисистка Дарья Касаткина (13-я ракетка мира) встречалась с гречанкой Дестиной Папамихаил (220-й номер мирового рейтинга). Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 6:4 в пользу Касаткиной.

Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. По итогам встречи 26-летняя россиянка не выполнила ни одного эйса, совершила шесть ошибок на своей подаче и реализовала шесть брейков из 13 брейк-пойнтов. На счету Папамихаил также ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и четыре брейк-пойнта из 16 возможных.

В следующем круге соревнований в столице Японии Дарья Касаткина сыграет с американкой Джессикой Пегулой. Турнир в Токио продлится до 1 октября. Его действующей победительницей является россиянка Людмила Самсонова.

источник: «Советский спорт»
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