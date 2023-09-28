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Звонарёва проиграла Жабер и не смогла выйти в полуфинал турнира в Нинбо

Матч шёл 2 часа 36 минут.
28 сентября 2023 14:55
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Вера Звонарёва в четвертьфинале турнира в китайском Нинбо проиграла Онс Жабер из Туниса со счётом 5:7, 6:4, 1:6.

Звонарёва по ходу встречи не подавала навылет, совершила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-поинтов из 16.

На счету её соперницы шесть эйсов, четыре двойные и восемь брейков, при 13 возможностях сделать брейк подаче россиянки.

В полуфинале китайского турнира Жабер сыграет с победительницей матче между чешкой Катериной Синяковой и аргентинкой Надей Подорской.

источник: «Советский спорт»
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