Звонарёва проиграла Жабер и не смогла выйти в полуфинал турнира в Нинбо

Российская теннисистка Вера Звонарёва в четвертьфинале турнира в китайском Нинбо проиграла Онс Жабер из Туниса со счётом 5:7, 6:4, 1:6.
Звонарёва по ходу встречи не подавала навылет, совершила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-поинтов из 16.
На счету её соперницы шесть эйсов, четыре двойные и восемь брейков, при 13 возможностях сделать брейк подаче россиянки.
В полуфинале китайского турнира Жабер сыграет с победительницей матче между чешкой Катериной Синяковой и аргентинкой Надей Подорской.
источник: «Советский спорт»