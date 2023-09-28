Диана Шнайдер пробилась в полуфинал турнира в Нинбо, обыграв Квитову

Российская теннисистка Диана Шнайдер стала полуфиналисткой турнира категории WTA 250, который проходит в Нинбо (Китай).

На стадии 1/4 финала соревнований 19-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Чехии Петрой Квитовой со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

Победительница три раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.

На счету оппонентки шесть эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

В полуфинальном матче Шнайдер вновь встретится с чешской теннисисткой Линдой Фрухвиртовой.