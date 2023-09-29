Вероника Кудерметова победила экс первую ракетку мира Швёнтек на турнире в Токио

Россиянка Вероника Кудерметова в четвертьфинале турнира в Токио победила бывшую первую ракетку мира польку Игу Швёнтек со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Встреча длилась 2 часа 23 минуты. Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из восьми.

На счету Швёнтек один эйс, шесть двойных и два брейка при четырех возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

В полуфинале Кудерметова сыграет со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой, ранее победившей другую россиянку Екатерину Александрову.