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Вероника Кудерметова победила экс первую ракетку мира Швёнтек на турнире в Токио

Российская теннисистка вышла в полуфинал.
Вероника Кудерметова победила экс первую ракетку мира Швёнтек на турнире в Токио
29 сентября 2023 09:22
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Россиянка Вероника Кудерметова в четвертьфинале турнира в Токио победила бывшую первую ракетку мира польку Игу Швёнтек со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Встреча длилась 2 часа 23 минуты. Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из восьми.

На счету Швёнтек один эйс, шесть двойных и два брейка при четырех возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

В полуфинале Кудерметова сыграет со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой, ранее победившей другую россиянку Екатерину Александрову.

источник: «Советский спорт»
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