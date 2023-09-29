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Медведев разгромил Пола и оскорбил судью в матче первого круга турнира в Пекине

Россиянин заработал предупреждение.
Медведев разгромил Пола и оскорбил судью в матче первого круга турнира в Пекине
29 сентября 2023 09:35
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

В матче первого круга турнира в Пекине Даниил Медведев разгромил представителя США Томми Пола и вышел в следующий раунд соревнований.

Встреча продолжалась один час 20 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянина, который теперь сыграет с австралийцем Алексом де Минуаром.

По ходу матча Медведев отметился еще и предупреждением после того, как обозвал судью слепым.

Ранее стало известно о том, что Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова сыграют между собой в полуфинале турнира в Токио.

источник: «Советский спорт»
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