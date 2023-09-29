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Кудерметова — о четвертьфинале в Токио: старалась поверить, что у меня есть шанс обыграть Швентек

В следующем раунде россиянка сыграет с соотечественницей.
29 сентября 2023 10:25
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась относительно победы над экс-первой ракеткой мира Игой Швентек из Польши в четвертьфинале турнира в Токио.

Отметим, что спортсменка победила со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

«Я всего лишь старалась поверить, что у меня есть шанс на победу. И вот этот момент настал сегодня. Я искренне счастлива, что смогла одержать победу в этом матче», — приводит пресс-служба WTA слова Кудерметовой.

За выход в финал Вероника сыграет со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

источник: WTA
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