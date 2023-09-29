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Павлюченкова намекнула на завершение карьеры после выхода в полуфинал турнира в Токио

Олимпийская чемпионка поспорит за выход в финал со своей соотечественницей.
29 сентября 2023 10:33
автор: Александр Шульгин

Олимпийская чемпионка в миксте Анастасия Павлюченкова прокомментировала свой выход в полуфинал турнира в Токио.

«Думаю, что самое важное - это быть скромным и играть всё, что можешь, чтобы вернуться на прежний уровень. Я просто работала, чтобы вернуться в топ. Просто пытаюсь получать удовольствие, потому что моя карьера приближается к завершению. Стараюсь извлекать максимум пользы и упорно работаю», - приводит слова россиянки пресс-служба WTA.

Напомним, в 1/4 финала Павлюченкова сломила сопротивление Екатерины Александровой, а за выход в финал поспорит с еще одной соотечественницей - Вероникой Кудерметовой, выбившей из розыгрыша вторую ракетку мира - Игу Швентек.

В последний раз Павлюченкова выходила в полуфинал турниров серии «Мастерс» в 2021 году. Тогда же она становилась финалисткой «Ролан Гаррос».

источник: WTA
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