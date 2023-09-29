Касаткина разгромно проиграла Пегуле, взяв всего один гейм

В четвертьфинальном матче турнира в Токио российская теннисистка Дарья Касаткина крупно уступила представительнице США Джессике Пегуле.

Встреча продолжалась всего 59 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:0 в пользу американки, которая четыре раза подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.

На счету россиянки нет ни одного эйса, также две двойные ошибки и один реализованный брейк из четырех.

Напомним, ранее в полуфинал пробились Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова, которые сыграют между собой.