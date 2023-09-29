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Россиянка Шнайдер впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA

Это стало возможным после победы теннисистки над чешкой Линдой Фрухвиртовой.
Россиянка Шнайдер впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA
29 сентября 2023 12:08
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Диана Шнайдер в двух сетах оказалась сильнее представительницы Чехии Линды Фрухвиртовой в полуфинале турнира в Нинбо (Китай). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 85-й ракетки мира, которая впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA.

Шнайдер три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14. В активе Фрухвиртовой — три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За победу в соревновании Шнайдер поборется с лучшей из пары Онс Жабер (Тунис) — Надя Подороска (Аргентина).

источник: «Советский спорт»
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