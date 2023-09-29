Россиянка Шнайдер поделилась ожиданиями от финала турнира WTA в Нинбо

85-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер поделилась эмоциями от выхода в финал турнира категории wta-250 в Нинбо (Китай). Её соперницей по решающему матчу турнира станет либо Онс Жабер (Тунис),

либо Надя Подороска (Аргентина).

«Я буду просто счастлив сыграть с любой из этих теннисисток. Они обе являются опытными и отличными игроками. Завтра я собираюсь выйти на корт и насладиться своим первым взрослым финалом в туре. Постараюсь показать свой лучший теннис и бороться до конца», — заявила Шнайдер во флеш-интервью после полуфинала.

Несколько минут назад Диана Шнайдер обыграла чешку Линду Фрухвиртову 6:4, 6:1 и впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA.