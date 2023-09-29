Рублёв обыграл Норри и вышел во второй круг турнира в Пекине

Российский теннисист Андрей Рублёв оказался сильнее представителя Великобритании Кэмерона Норри в первом круге турнира в Пекине (Китай). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:4 в пользу шестой ракетки мира.

Рублёв восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. В активе Норри - три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

За выход в третий круг Рублёв сыграет поборется с Уго Умбером из Франции.