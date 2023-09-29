Арина Соболенко: сейчас я являюсь лицом женского тенниса

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что для неё изменилось после того, как она впервые в карьере стала первой ракеткой мира. Это произошло после US Open — 2023, где она дошла до финала турнира.

«Я мотивирована на то, чтобы и дальше добиваться важных результатов. Вовсе не имеет значения то, как тяжело мне было добраться до этой вершины. Сейчас я не расслаблюсь, не точно потеряю желание.

Хочу завершить сезон в статусе лучшей теннисистки планеты, а затем как можно дольше оставаться в этой роли. Когда я добиваюсь своей цели, я сразу ставлю перед собой новые — и эта меня очень будоражит.

Для меня сейчас новая ситуация, всё это кажется каким-то безумием. Я знаю, что сейчас я являюсь лицом женского тенниса, и это большая ответственность. Но для меня ничего не изменилось», — заявила Соболенко в интервью The Tennis Letter.

Арина Соболенко в 2023 году стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, дошла до финала US Open, а также играла в полуфиналах «Ролан Гаррос» и Уимблдона.