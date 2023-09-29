ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Хачанов уступил Музетти и не смог пробиться во второй круг турнира в Пекине

Встреча продолжалась 1 час 56 минут.
29 сентября 2023 14:35
автор: Степан Шереметьев

Российский теннисист Карен Хачанов не смог обыграть представителя Италии Лоренцо Музетти в первом круге турнира в Пекине (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу 18-й ракетки мира.

Музетти пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. В активе Хачанова - два эйса две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в третий круг Музетти поборется с лучшим из пары Карлос Алькарас (Испания) - Янник Ханфманн (Германия).

источник: «Советский спорт»
Арина Соболенко: сейчас я являюсь лицом женского тенниса
Белоруска получает удовольствие, находясь на вершине рейтинга WTA.
29.09.2023 14:23
Теннис
автор: Виталий Стопин
Рублёв обыграл Норри и вышел во второй круг турнира в Пекине
Рублёв обыграл Норри и вышел во второй круг турнира в Пекине
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.
29.09.2023 12:28
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Россиянка Шнайдер поделилась ожиданиями от финала турнира WTA в Нинбо
Диана впервые в карьере пробилась в решающую стадию взрослого турнира.
29.09.2023 12:18
Теннис
автор: Виталий Стопин
Россиянка Шнайдер впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA
Россиянка Шнайдер впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA
Это стало возможным после победы теннисистки над чешкой Линдой Фрухвиртовой.
29.09.2023 12:08
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Мирра Андреева вышла в финал квалификации турнира в Пекине, обыграв австралийку
Спортсменка является 62-й ракеткой мира.
29.09.2023 11:40
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Касаткина разгромно проиграла Пегуле, взяв всего один гейм
Касаткина разгромно проиграла Пегуле, взяв всего один гейм
Россиянка вылетела с турнира в Токио.
29.09.2023 11:27
Теннис
автор: Александр Шульгин
Павлюченкова намекнула на завершение карьеры после выхода в полуфинал турнира в Токио
Олимпийская чемпионка поспорит за выход в финал со своей соотечественницей.
29.09.2023 10:33
Теннис
автор: Александр Шульгин
Кудерметова — о четвертьфинале в Токио: старалась поверить, что у меня есть шанс обыграть Швентек
В следующем раунде россиянка сыграет с соотечественницей.
29.09.2023 10:25
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Медведев разгромил Пола и оскорбил судью в матче первого круга турнира в Пекине
Медведев разгромил Пола и оскорбил судью в матче первого круга турнира в Пекине
Россиянин заработал предупреждение.
29.09.2023 09:35
Теннис
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.