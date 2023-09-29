Хачанов уступил Музетти и не смог пробиться во второй круг турнира в Пекине

Российский теннисист Карен Хачанов не смог обыграть представителя Италии Лоренцо Музетти в первом круге турнира в Пекине (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу 18-й ракетки мира.

Музетти пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. В активе Хачанова - два эйса две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в третий круг Музетти поборется с лучшим из пары Карлос Алькарас (Испания) - Янник Ханфманн (Германия).