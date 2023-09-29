«Непонятно, как это могло произойти». Андрей Чесноков – о победе Кудерметовой над Свёнтек

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о победе россиянки Вероники Кудерметовой над второй ракеткой планеты Игой Свёнтек. Представительница РФ обыграла польку в четвертьфинале турнира в Токио.

«Непонятно, как это могло произойти. Победа Кудерметовой над Свёнтек — это сенсация. Это что-то нереальное. Я не видел матч, но это что-то из области фантастики. Я даже не знаю, как это всё прокомментировать», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Добавим, что в полуфинале Кудерметова сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой. В другой части сетки за выход в финал поборются Мария Саккари (Греция) и Джессика Пегула (США).