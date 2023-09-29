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Медведев заявил, что не отказывается от мечты стать первой ракеткой мира

В данный момент россиянин располагается на третьей позиции рейтинга ATP.
29 сентября 2023 15:46
автор: Степан Шереметьев

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о борьбе за статус первой ракетки мира. В данный момент россиянин располагается на третьей позиции рейтинга ATP.

«Я знаю, что нахожусь очень далеко, и моя цель сейчас заключается в том, чтобы попасть в топ-2 и оставаться там, чтобы иметь возможность бороться за первое место в мировом рейтинге в 2024 году», — приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Напомним, что ранее Медведев вышел во второй круг турнира в Пекине (Китай), обыграв представителя США Томми Пола.

источник: Чемпионат.com
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