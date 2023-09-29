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Теннисистка Светлана Кузнецова снялась в третьем сезоне сериала «Триггер»

С 2021 года россиянка не выступает в туре.
29 сентября 2023 18:28
автор: Виталий Стопин

Легендарная российская теннисистка Светлана Кузнецова приняла участие в съёмках сериала. Она сыграла пациентку психолога в сериале «Триггер».

38-летняя уроженка Санки-Петербурга исполнила в сериале роль профессиональной спортсменки. По сюжету её героиня становится клиенткой главного героя — психолога Артема Стрелецкого (Максим Матвеев), возобновившего карьеру. Эта история была вдохновлена реальными событиями из жизни самой Кузнецовой.

Светлана Кузнецова в 2004 году стала победительницей Открытого чемпионата США. В 2009 году ей покорился «Роллан Гаррос». Наивысшей позиции в рейтинге WTA россиянка достигла 10 сентября 2007 года, когда она стала второй ракеткой мира. Официально Кузнецова не объявляла о завершении карьеры, но в своих интервью допускает возвращение на корт, если сможет набрать оптимальную форму, чтобы играть на высоком уровне.

Третий сезон сериала «Триггер» в 2024 году выйдет на «Кинопоиске».

источник: КиноПоиск
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