Мирра Андреева призналась, о чем бы хотела спросить Марию Шарапову

Российянка Мирра Андреева рассказала, о чем бы хотела спросить самую титулованную теннисистку из РФ Марию Шарапову.

«Я бы спросила ее, что она чувствовала, когда в 17 лет она выиграла свой первый турнир «‎Большого шлема»‎. Потом я бы спросила и о чем-то другом, но прежде всего хотелось бы узнать, что она чувствовала после победы на Уимблдоне в 2004 году.», — приводит слова 16-летней спортсменки Clay Tennis.

Напомним, что на своем первом Уимблдонском турнире в 2023 году Андреева дошла до стадии 1/8 финала, где уступила американке Мэдисон Киз.