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Олимпийская чемпионка Веснина высказалась о возможном завершении карьеры

Спортсменке в этом году исполнилось 37 лет.
29 сентября 2023 19:36
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Елена Веснина заявила, что не намерена завершать профессиональную карьеру в ближайшее время.

«Я все еще действующий спортсмен. Оставляю дверь для спорта открытой. Но планов пока нет, еще рано об этом думать. Еще есть время», — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

В 2016 году Веснина вместе с Екатериной Макаровой стала олимпийской чемпионкой в парном разряде. Она также является трёхкратной победительницей турниров серии «Большого шлема» и 22 раза выигрывала титул WTA. Последний раз 37-летняя атлетка выходила на корт на Олимпиаде-2020 в Пекине, где завоевала серебро в миксте с Асланом Карацевым.

источник: «Спорт-Экспресс»
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