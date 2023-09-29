Олимпийская чемпионка Веснина высказалась о возможном завершении карьеры

Российская теннисистка Елена Веснина заявила, что не намерена завершать профессиональную карьеру в ближайшее время.

«Я все еще действующий спортсмен. Оставляю дверь для спорта открытой. Но планов пока нет, еще рано об этом думать. Еще есть время», — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

В 2016 году Веснина вместе с Екатериной Макаровой стала олимпийской чемпионкой в парном разряде. Она также является трёхкратной победительницей турниров серии «Большого шлема» и 22 раза выигрывала титул WTA. Последний раз 37-летняя атлетка выходила на корт на Олимпиаде-2020 в Пекине, где завоевала серебро в миксте с Асланом Карацевым.