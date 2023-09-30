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Блинкова одержала победу над Векич на старте турнира в Пекине

Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты.
Блинкова одержала победу над Векич на старте турнира в Пекине
30 сентября 2023 08:10
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Подошёл к концу матч в рамках первого круга турнира в Пекине, в котором российская теннисистка Анна Блинкова сыграла против представительницы Хорватии Донной Векич.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу 40-й ракетки мира. Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты.

В прошедшей игре Блинкова оформила девять эйсов, допустила четыре двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. У ее соперницы две подачи навылет, три двойных и три реализованных брейки из девяти.

Во втором круге россиянка встретится с американкой Джессикой Пегулой (четвёртая ракетка мира).

источник: «Советский спорт»
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