Мирра Андреева вышла в основную сетку турнира в Пекине

Сегодня, 30 сентября, состоялся финал квалификации турнир WTA-1000 в Пекине (Китай) между двумя россиянками: 62-й ракеткой планеты Миррой Андреевой и 80-й строчкой мирового рейтинга Анной Калинской. Андреева одержала победу на отказе соперницы (6:0, 3:1) и вышла в основную сетку турнира.

Встреча продлилась 48 минут. За это время Мирра один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. У Калинской ни одного эйса, ни одной ошибки при подаче и ни одного успешно использованного брейк-пойнта.

Призовой фонд турнира в Пекине составляет $ 8 127 389.