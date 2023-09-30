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Мирра Андреева вышла в основную сетку турнира в Пекине

Калинская отказалась продолжать борьбу.
Мирра Андреева вышла в основную сетку турнира в Пекине
30 сентября 2023 08:23
автор: Тимур Пацюк
автор фото: Getty Images

Сегодня, 30 сентября, состоялся финал квалификации турнир WTA-1000 в Пекине (Китай) между двумя россиянками: 62-й ракеткой планеты Миррой Андреевой и 80-й строчкой мирового рейтинга Анной Калинской. Андреева одержала победу на отказе соперницы (6:0, 3:1) и вышла в основную сетку турнира.

Встреча продлилась 48 минут. За это время Мирра один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. У Калинской ни одного эйса, ни одной ошибки при подаче и ни одного успешно использованного брейк-пойнта.

Призовой фонд турнира в Пекине составляет $ 8 127 389.

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