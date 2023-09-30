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Елена Веснина: у Шнайдер есть сильные качества для победы над Жабер

Россиянка сыграет в финале турнира в Китае.
30 сентября 2023 08:37
автор: Денис Владимиров

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась ожиданиями от финального матча турнира WTA в Нинбо (Китай), в котором 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с Онс Жабер из Туниса. Встреча 30 сентября и начнётся в 10:00 мск.

«У Шнайдер есть сильные качества для победы. Она является левшой с нетипичным теннисом. Но ключом к успеху в матче с Жабер должна стать активность Дианы. Ей необходимо стараться действовать на опережение и навязывать свои условия», – приводит слова Весниной RT.

Шнайдер занимает 85-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Жабер располагается на седьмой строчке.

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