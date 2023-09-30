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Кудерметова одолела Павлюченкову и вышла в финал турнира в Токио

В финале Веронике в любом случае будет непросто.
Кудерметова одолела Павлюченкову и вышла в финал турнира в Токио
30 сентября 2023 09:44
автор: Тимур Пацюк
автор фото: Getty Images

Сегодня, 30 сентября, на корте «Ариаке Теннис Форест Парка» в Токио состоялся полуфинал турнира категории WTA 500 между россиянками Вероникой Кудерметовой и Анастасией Павлюченковой. В упорной борьбе Вероника оказалась сильнее – 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3.

Встреча продлилась 3 часа 25 минут. За это время Кудерметова 16 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 11. На счету Павлюченковой три эйса, 11 ошибок при подаче и два успешно использованных брейк-пойнта из 10.

В финале соперницей Кудерметовой станет победитель матча Мария Саккари (Греция) – Джессика Пегула (США).

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