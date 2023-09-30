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Потапова уступила экс-россиянке Грачёвой на старте турнира в Пекине

Спортсменки провели на корте 1 час 47 минут.
30 сентября 2023 09:45
автор: Виталий Овсянников

Подошел к концу матч в рамках первого круга турнира в Пекине, в котором российская теннисистка Анастасия Потапова сыграла против представительницы Франции Варвары Грачёвой.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 1:6 в пользу экс-россиянки. Спортсменки провели на корте 1 час 47 минут.

В прошедшей игре Потапова оформила один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнтов из пяти. У ее соперницы три подачи навылет, две двойных и семь реализованных брейков из 14.

В следующем круге Потапова с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Ига Швентек (Польша).

источник: «Советский спорт»
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