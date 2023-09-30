Определилась соперница Кудерметовой по финалу турнира в Токио

Сегодня, 30 сентября, в Токио (Япония) состоялся полуфинал турнира категории WTA 500 между гречанкой Марией Саккари и американкой Джессикой Пегулой. Представительница США оказалась сильнее – 6:2, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 24 минуты. За это время Саккари 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти. На счету Пегулы 4 эйса, 5 ошибок при подаче и четыре успешно использованных брейк-пойнта из семи.

Таким образом, в финале четвёртая ракетка планеты встретится с Вероникой Кудерметовой. Ранее россиянка обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову – 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3.

Решающий матч турнира состоится завтра, 1 октября. Начало – в 6:00 мск.