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Определилась соперница Кудерметовой по финалу турнира в Токио

Веронике предстоит сыграть с американкой.
30 сентября 2023 11:35
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 30 сентября, в Токио (Япония) состоялся полуфинал турнира категории WTA 500 между гречанкой Марией Саккари и американкой Джессикой Пегулой. Представительница США оказалась сильнее – 6:2, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 24 минуты. За это время Саккари 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти. На счету Пегулы 4 эйса, 5 ошибок при подаче и четыре успешно использованных брейк-пойнта из семи.

Таким образом, в финале четвёртая ракетка планеты встретится с Вероникой Кудерметовой. Ранее россиянка обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову – 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3.

Решающий матч турнира состоится завтра, 1 октября. Начало – в 6:00 мск.

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