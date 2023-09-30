Даниил Медведев сравнил сетку Пекина с турнирами «Большого шлема»

Третья ракетка мира Даниил Медведев дал свою оценку уровню турнира в Пекине (Китай).

Отметим, что в стартовых раундах российский теннисист одержал победы над 13-й и 12-й ракеткой мира (Томми Полом и Алексом де Минором).

«Это просто безумие. Обычно победы над такими соперниками означают, что ты вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». А дальше я могу сыграть с Андреем Рублёвым или Уго Умбером. И если Андрей выиграет, это «Шлем». Мы с ним трижды встречались в 1/4 на ТБШ. Я обыграл очень сильных ребят и теперь могу попасть на Андрея. Так что сетка тяжёлая. Но если удастся выиграть турнир, то это будет воспоминание на всю жизнь», — заявил Медведев в интервью на корте.

Напомним, в четвертьфинале турнира в Пекине Медведев встретится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Уго Умбер (Франция).