Арина Соболенко: помню, как меня называли «дочерью Китая»

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала про свой опыт общения с болельщиками из Китая.

«Я помню, как меня называли «дочерью Китая». Это было действительно круто. Мне нравилось. Помню, как две женщины боролись за мою повязку. А я просто думала: «Ребят, перестаньте, в следующий раз я принесу вам ещё одну, пожалуйста, не ссорьтесь. Это был самый смешной и запоминающийся момент», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Арина Соболенко в 2023 году стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, дошла до финала US Open, а также играла в полуфиналах «Ролан Гаррос» и Уимблдона.