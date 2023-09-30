ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Звонарёва и Зигемунд выиграли турнир в Нинбо в парном разряде

В финале соревнований дуэт оказался сильнее китаянок Го Ханьюй и Цзян Синьюй.
Звонарёва и Зигемунд выиграли турнир в Нинбо в парном разряде
30 сентября 2023 22:23
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с немкой Лаурой Зигемунд стала победительницей турнира категории WTA-250, который проходил в Нинбо (Китай).

В финальном матче российско-немецкая пара одержала победу над представительницами Китая Го Ханьюй и Цзян Синьюй со счётом 4:6, 6:3, 10:5.

Спортсменки провели на корте 1 час и 46 минут.

Победительницы допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми.

На счету китайских оппоненток одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Вера Звонарёва выиграла 14-й титул в парном разряде в своей карьере. В этом году спортсменке исполнилось 39 лет.

источник: «Советский спорт»
Рублёв проиграл Умберу и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Пекине
Рублёв проиграл Умберу и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Пекине
Матч шёл 2 часа 50 минут.
30.09.2023 16:45
Теннис
автор: Максим Скороходов
Арина Соболенко: помню, как меня называли «дочерью Китая»
Белорусская теннисистка занимает первое место в рейтинге WTA.
30.09.2023 14:40
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Даниил Медведев сравнил сетку Пекина с турнирами «Большого шлема»
Мнение лучшего российского теннисиста.
30.09.2023 13:40
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Медведев победил де Минора и вышел в третий круг турнира в Пекине
Медведев победил де Минора и вышел в третий круг турнира в Пекине
Встреча продолжалась 1 час 59 минут.
30.09.2023 13:07
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Определилась соперница Кудерметовой по финалу турнира в Токио
Веронике предстоит сыграть с американкой.
30.09.2023 11:35
Теннис
автор: Тимур Пацюк
Потапова уступила экс-россиянке Грачёвой на старте турнира в Пекине
Спортсменки провели на корте 1 час 47 минут.
30.09.2023 09:45
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Кудерметова одолела Павлюченкову и вышла в финал турнира в Токио
Кудерметова одолела Павлюченкову и вышла в финал турнира в Токио
В финале Веронике в любом случае будет непросто.
30.09.2023 09:44
Теннис
автор: Тимур Пацюк
Елена Веснина: у Шнайдер есть сильные качества для победы над Жабер
Россиянка сыграет в финале турнира в Китае.
30.09.2023 08:37
Теннис
автор: Денис Владимиров
Мирра Андреева вышла в основную сетку турнира в Пекине
Мирра Андреева вышла в основную сетку турнира в Пекине
Калинская отказалась продолжать борьбу.
30.09.2023 08:23
Теннис
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.