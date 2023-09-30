Звонарёва и Зигемунд выиграли турнир в Нинбо в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с немкой Лаурой Зигемунд стала победительницей турнира категории WTA-250, который проходил в Нинбо (Китай).

В финальном матче российско-немецкая пара одержала победу над представительницами Китая Го Ханьюй и Цзян Синьюй со счётом 4:6, 6:3, 10:5.

Спортсменки провели на корте 1 час и 46 минут.

Победительницы допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми.

На счету китайских оппоненток одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Вера Звонарёва выиграла 14-й титул в парном разряде в своей карьере. В этом году спортсменке исполнилось 39 лет.