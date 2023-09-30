Тарпищев высказался о выходе Медведева в 1/4 финала турнира в Пекине

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением по поводу того, что российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай).

На этой стадии 27-летний спортсмен обыграл представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

«Победа Медведева — это не сенсация. Он и должен был как минимум до четвертьфинала дойти. Это обычный турнир, где не так важно победить, а нужно вработаться и подготовиться к концовке сезона, к «Мастерсам», чтобы там уже выступить хорошо», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В четвертьфинальном матче турнира в Пекине Медведев сыграет против французского теннисиста Уго Умбера. Игра состоится 2 октября.