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Самсонова обыграла американку Паркс и пробилась во второй круг турнира WTA в Пекине

Россиянка удачно начала турнир в столице Поднебесной.
01 октября 2023 09:47
автор: Виталий Стопин

1 октября прошёл матч первого круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) между россиянкой Людмилой Самсоновой (22-я ракетка мира) и американкой Алисией Паркс (43-я ракетка мира). Встреча завершилась победой Самсоновой в двух сетах со счётом 6:4, 7:6.

Продолжительность матча составила 2 часа ровно. По итогу встречи на счету Самсоновой оказалось четыре эйса, шесть двойных ошибок и пять брейков из девяти заработанных брейк-пойнтов. Паркс выполнила восемь подач навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати возможных.

Соперницей Людмилы Самсоновой по второму кругу турнира в Пекине будет победительница матча Петра Квитова (Чехия) — Сиюй Ван (Китай).

источник: «Советский спорт»
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