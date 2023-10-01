Самсонова обыграла американку Паркс и пробилась во второй круг турнира WTA в Пекине

1 октября прошёл матч первого круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) между россиянкой Людмилой Самсоновой (22-я ракетка мира) и американкой Алисией Паркс (43-я ракетка мира). Встреча завершилась победой Самсоновой в двух сетах со счётом 6:4, 7:6.

Продолжительность матча составила 2 часа ровно. По итогу встречи на счету Самсоновой оказалось четыре эйса, шесть двойных ошибок и пять брейков из девяти заработанных брейк-пойнтов. Паркс выполнила восемь подач навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати возможных.

Соперницей Людмилы Самсоновой по второму кругу турнира в Пекине будет победительница матча Петра Квитова (Чехия) — Сиюй Ван (Китай).