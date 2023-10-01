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Виктор Янчук: Медведев на классе обыграл де Минора. Он игрок другого уровня

Даниил отлично показал себя в матче с 12-й ракеткой мира.
01 октября 2023 10:22
автор: Виталий Стопин

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился эмоциями от победы третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева над австралийцем Алексом де Минором (12-й номер мирового рейтинга) во втором круге турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Даниил закономерно победил. В матче с де Минором он хорошо подавал и неплохо играл на приеме. Теннис был довольно плотным, но Медведев победил на классе, всё-таки это игрок несколько другого уровня, чем австралиец.

Даниил сейчас находится в неплохой форме, он может далеко зайти на турнире в Пекине», — цитирует Янчука ТАСС.

Медведев победил де Минора в двух сетах со счётом 7:6 (7-3), 6:3. Следующим соперником россиянина в столице Поднебесной станет француз Уго Умбер (36-я ракетка мира), во втором круге обыгравший ещё одного российского теннисиста Андрея Рублёва.

источник:
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