Виктор Янчук: Медведев на классе обыграл де Минора. Он игрок другого уровня

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился эмоциями от победы третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева над австралийцем Алексом де Минором (12-й номер мирового рейтинга) во втором круге турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Даниил закономерно победил. В матче с де Минором он хорошо подавал и неплохо играл на приеме. Теннис был довольно плотным, но Медведев победил на классе, всё-таки это игрок несколько другого уровня, чем австралиец.

Даниил сейчас находится в неплохой форме, он может далеко зайти на турнире в Пекине», — цитирует Янчука ТАСС.

Медведев победил де Минора в двух сетах со счётом 7:6 (7-3), 6:3. Следующим соперником россиянина в столице Поднебесной станет француз Уго Умбер (36-я ракетка мира), во втором круге обыгравший ещё одного российского теннисиста Андрея Рублёва.