ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тарпищев отреагировал на чемпионство Кудерметовой на турнире в Токио

Плоды работы с Дмитрием Турсуновым начали проявляться очень быстро.
01 октября 2023 11:44
автор: Виталий Стопин

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился эмоциями после победы россиянки Вероники Кудерметовой на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Утром 1 октября она в двух сетах обыграла четвёртую ракетку мира из США Джессику Пегулу.

«Всё сложилось удачно, Вероника хорошо провела турнир и одержала первую победу после травмы. У неё хорошо сложился тренерский альянс — Дмитрий Турсунов и её муж Сергей Демёхин. Это хороший задел на следующий сезон. Сейчас ей надо продолжать работать. Кудерметова по своему потенциалу должна быть в мировой десятке», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Вероника Кудерметова начала сотрудничество с Дмитрием Турсуновым на US Open — 2023. Ранее российский специалист сотрудничал с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, олимпийской чемпионкой швейцаркой Белиндой Бенчич и победительницей US Open — 2021 британкой Эммой Радукану.

источник: ТАСС
Рублёв и Хачанов вышли в полуфинал парного разряда на турнире в Пекине
В четвертьфинале россияне провели на корте чуть более полутора часов.
01.10.2023 12:35
Теннис
автор: Александр Кожевников
Виктор Янчук: Медведев на классе обыграл де Минора. Он игрок другого уровня
Даниил отлично показал себя в матче с 12-й ракеткой мира.
01.10.2023 10:22
Теннис
автор: Виталий Стопин
Самсонова обыграла американку Паркс и пробилась во второй круг турнира WTA в Пекине
Россиянка удачно начала турнир в столице Поднебесной.
01.10.2023 09:47
Теннис
автор: Виталий Стопин
Тарпищев высказался о выходе Медведева в 1/4 финала турнира в Пекине
Тарпищев высказался о выходе Медведева в 1/4 финала турнира в Пекине
В следующем раунде россиянин сыграет с французом Уго Умбером.
30.09.2023 23:13
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Звонарёва и Зигемунд выиграли турнир в Нинбо в парном разряде
Звонарёва и Зигемунд выиграли турнир в Нинбо в парном разряде
В финале соревнований дуэт оказался сильнее китаянок Го Ханьюй и Цзян Синьюй.
30.09.2023 22:23
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Рублёв проиграл Умберу и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Пекине
Рублёв проиграл Умберу и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Пекине
Матч шёл 2 часа 50 минут.
30.09.2023 16:45
Теннис
автор: Максим Скороходов
Арина Соболенко: помню, как меня называли «дочерью Китая»
Белорусская теннисистка занимает первое место в рейтинге WTA.
30.09.2023 14:40
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Даниил Медведев сравнил сетку Пекина с турнирами «Большого шлема»
Мнение лучшего российского теннисиста.
30.09.2023 13:40
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Медведев победил де Минора и вышел в третий круг турнира в Пекине
Медведев победил де Минора и вышел в третий круг турнира в Пекине
Встреча продолжалась 1 час 59 минут.
30.09.2023 13:07
Теннис
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.