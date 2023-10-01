Тарпищев отреагировал на чемпионство Кудерметовой на турнире в Токио

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился эмоциями после победы россиянки Вероники Кудерметовой на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Утром 1 октября она в двух сетах обыграла четвёртую ракетку мира из США Джессику Пегулу.

«Всё сложилось удачно, Вероника хорошо провела турнир и одержала первую победу после травмы. У неё хорошо сложился тренерский альянс — Дмитрий Турсунов и её муж Сергей Демёхин. Это хороший задел на следующий сезон. Сейчас ей надо продолжать работать. Кудерметова по своему потенциалу должна быть в мировой десятке», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Вероника Кудерметова начала сотрудничество с Дмитрием Турсуновым на US Open — 2023. Ранее российский специалист сотрудничал с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, олимпийской чемпионкой швейцаркой Белиндой Бенчич и победительницей US Open — 2021 британкой Эммой Радукану.