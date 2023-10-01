Алькарас откроет свою теннисную академию в Мурсии

Испанский теннисист Карлос Алькарас собирается открыть теннисную академию в Мурсии. Об этом сообщает TennisUpToDate.

Академия будет носить имя испанского теннисиста.

Над проектом объекта будут работать отец испанца Карлос-старший и его тренер Хуан Карлос Ферреро. У Ферреро уже есть своя теннисная академия.

Алькарас в 20 лет уже имеет за плечами два выигранных турнира «Большого шлема» - US Open в 2022 году и Уимблдон в 2023-м. Всего на его счету есть 12 побед на турнирах ATP. Алькарас - вторая ракетка мира.