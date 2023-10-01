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Алькарас откроет свою теннисную академию в Мурсии

Теннисист решил воспитывать новое поколение спортсменов.
01 октября 2023 14:45
автор: Александр Кожевников

Испанский теннисист Карлос Алькарас собирается открыть теннисную академию в Мурсии. Об этом сообщает TennisUpToDate.

Академия будет носить имя испанского теннисиста.

Над проектом объекта будут работать отец испанца Карлос-старший и его тренер Хуан Карлос Ферреро. У Ферреро уже есть своя теннисная академия.

Алькарас в 20 лет уже имеет за плечами два выигранных турнира «Большого шлема» - US Open в 2022 году и Уимблдон в 2023-м. Всего на его счету есть 12 побед на турнирах ATP. Алькарас - вторая ракетка мира.

источник: «Советский спорт»
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