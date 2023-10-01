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Веснина назвала Медведева фаворитом турнира в Пекине

Россиянин прошёл уже два раунда.
01 октября 2023 16:57
автор: Денис Владимиров

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала шансы российского теннисиста Даниила Медведева выиграть турнир категории ATP-500 в Пекине (Китай), который проходит на кортах с хардовым покрытием.

В матче первого круга Медведев обыграл американца Томми Пола, а во втором раунде оказался сильнее австралийца Алекса Де Минора. В четвертьфинальном поединке россиянин сыграет с французом Уго Умбером.

«Медведев вновь обыграл сложнейшего соперника для себя – Алекса Де Минора. Думаю, что Даня удачно начал выступление на китайской серии турниров. Считаю Медведева одним из фаворитов турнира в Пекине», — приводит слова Весниной «Чемпионат».

Матч Медведев – Умбер состоится 2 октября.

источник: Чемпионат.com
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