Веснина назвала Медведева фаворитом турнира в Пекине

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала шансы российского теннисиста Даниила Медведева выиграть турнир категории ATP-500 в Пекине (Китай), который проходит на кортах с хардовым покрытием.

В матче первого круга Медведев обыграл американца Томми Пола, а во втором раунде оказался сильнее австралийца Алекса Де Минора. В четвертьфинальном поединке россиянин сыграет с французом Уго Умбером.

«Медведев вновь обыграл сложнейшего соперника для себя – Алекса Де Минора. Думаю, что Даня удачно начал выступление на китайской серии турниров. Считаю Медведева одним из фаворитов турнира в Пекине», — приводит слова Весниной «Чемпионат».

Матч Медведев – Умбер состоится 2 октября.