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Кудерметова вплотную приблизилась к топ-15 в обновленном рейтинге WTA

Павлюченкова поднялась на 24 строчки, Шнайдер — на 22.
Кудерметова вплотную приблизилась к топ-15 в обновленном рейтинге WTA
02 октября 2023 08:26
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 2 октября, официальный сайт WTA опубликовал обновленный рейтинг в женском одиночном разряде.

Первой ракеткой мира по-прежнему остаётся представительница Беларуси Арина Соболенко. На второй строчке идёт польская теннисистка Ига Швентек. Третье место занимает американка Кори Гауфф.

Лучшей теннисисткой России по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 13-ю позицию. Вероника Кудерметова, одержавшая победу на турнире в Токио, поднялась на три строчки и теперь занимает 16-е место.

Анастасия Павлюченкова поднялась сразу на 24 позиции и теперь является 62-й ракеткой мира. Диана Шнайдер поднялась на 22 строчки и теперь занимает 63-е место.

источник: WTA
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