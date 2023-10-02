Звонарева уступила китаянке Ван в первом круге турнира в Пекине

Подошёл к концу матч первого круга турнира в Пекине, в котором китайская теннисистка Синьюй Ван встретилась с представительницей России Верой Звонаревой.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу 37-й ракетки мира.

Спортсменки провели на корте 1 час 33 минуты.

В прошедшей игре Звонарева оформила один эйс, допустила четыре двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 12. У ее соперницы одна подача навылет, две двойных и четыре спасенных брейка из шести.

В следующем круге Ван с победительницей матча Маяр Шериф (Египет) – Дарья Касаткина (Россия).