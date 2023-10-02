Даниил Медведев обыграл Уго Умбера и пробился в полуфинал турнира в Пекине

В понедельник, 2 октября, прошел матч 1/4 финала пекинского турнира ATP-500 между россиянином Даниилом Медведевым и французом Уго Умбером. Победу одержал Медведев со счетом 6:4, 3:6, 6:1.

Матч продлился 2 часа и 7 минут. Медведев шесть раз подал навылет, совершил девять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-поинтов. В активе французского теннисиста пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из пяти.

Таким образом, Медведев пробился в финал соревнований, где сыграет с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) - Николас Харри (Чили). Решающий матч турнира пройдет 4 октября.