Рублёв может сыграть против Карацева во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае

Сегодня, 2 октября, официальный сайт ATP опубликовал турнирную сетку «Мастерса» в Шанхае в мужском одиночном разряде.

Топовые российские теннисисты включатся в борьбу со второго круга.

Имена возможных соперников Карена Хачанова (13-й номер посева) и Даниила Медведев (2-й номер посева) станут известны после окончания квалификации.

Уже сейчас известно, что Андрей Рублев (5-й номер посева) во втором круге встретится с победителем матча между Асланом Карацевым (Россия) и Квентином Халисом (Франция).

Соревнование продлится с 4 по 15 октября.