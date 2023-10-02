Касаткина победила египетскую теннисистку Шериф в первом круге турнира в Пекине

Подошёл к концу матч первого круга турнира в Пекине, в котором египетская теннисистка Маяр Шериф встретилась с представительницей России Дарьей Касаткиной.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (10:8) в пользу 13-й ракетки мира.

Спортсменки провели на корте 2 часа 50 минут.

В прошедшей игре Касаткина не оформила ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. У ее соперницы одна подача навылет, одна двойная и девять спасенных брейков из 12.

В следующем круге Касаткина встретится с китаянкой Синьюй Ван, которая выбила из турнира россиянку Веру Звонареву.