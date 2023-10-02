Медведев – о победе над Умбером: у него есть потенциал войти в топ-10 в мире

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над французом Уго Умбером в матче 1/4 финала турнира ATP-500.

«С таким соперником очень сложно играть, он очень опасен. На мой взгляд, с такой игрой Уго может обыграть любого. Вопрос в том, насколько он будет стабилен на протяжении сезона. Быть в топ-30 – это уже очень хорошо, но у него есть потенциал, чтобы входить в первую десятку или даже лучше», – приводит слова Медведева Univers Tennis.

Матч продлился 2 часа и 7 минут. Медведев шесть раз подал навылет, совершил девять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-поинтов. В активе французского теннисиста пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из пяти.

Таким образом, Медведев пробился в финал соревнований, где сыграет с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) - Николас Харри (Чили). Решающий матч турнира пройдет 4 октября.