Александр Зверев пробился в полуфинал турнира в Пекине, где сыграет против Даниила Медведева

Подошёл к концу четвертьфинал турнира в Пекине, в котором немецкий теннисист Александр Зверев встретился с представителем Чили Николасом Харри.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3 в пользу 10-й ракетки мипа.

Спортсмены провели на корте 2 часа 21 минуту.

На счету Зверева 13 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейка. Его соперник оформил восемь эйсов, не совершил ни одной двойной и ни разу не выиграл на чужой подаче.

В полуфинале Зверев встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым.