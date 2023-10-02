Александр Зверев пробился в полуфинал турнира в Пекине, где сыграет против Даниила Медведева

Подошёл к концу четвертьфинал турнира в Пекине, в котором немецкий теннисист Александр Зверев встретился с представителем Чили Николасом Харри.
Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3 в пользу 10-й ракетки мипа.
Спортсмены провели на корте 2 часа 21 минуту.
На счету Зверева 13 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейка. Его соперник оформил восемь эйсов, не совершил ни одной двойной и ни разу не выиграл на чужой подаче.
В полуфинале Зверев встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
источник: «Советский спорт»